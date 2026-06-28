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Music

T.I. Kill The King: The Best New Tracks Revealed

#WOTS: POWER 107 AND DRIVE! JULY 2026 WEEK ONE! TI AND MJ EDITION!

Published on June 28, 2026

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  • Commemorating 17 years since Michael Jackson's death with a countdown of popular new songs on Power 107.
  • Featuring a mix of new tracks, summer classics, and recent releases from artists like T.I., Trey Songz, and Chris Brown.
  • Listeners can engage by calling in, leaving voice notes, or interacting on social media to share their thoughts on the playlist.
SAFRICA-MICHAEL JACKSON

CELEBRATING 17 YEARS SINCE WE LOST THE KING OF POP

#WOTSunday: POWER 107 AND DRIVE: TOP 10 ONLINE WITH SIR DA YUNG OG

Four close-up portraits of diverse individuals with intense expressions, including a man wearing a hat, a woman with glasses, a man with facial hair, and a man wearing sunglasses.

#WordOnTheStreet Sunnnnndaaayyyyyy!!! WE ARE LOCKED INSIDE THE 107 DAYS OF SUMMER (powered by People, Places, and Dreams.) It’s week one of July, which means it’s time to ignite some fireworks!!! it’s time for the Power 107 and Drive: Top 10 Online with Power 1075‘s Original YN, The Streetz Nephew, Sir Da Yung OG.

SAFRICA-MICHAEL JACKSON

MICHAEL JACKSON – THIS IS IT

With this countdown, we look at the top 10 most popular new tracks on MyColumbusPower.com. Every track that’s debuted and maintained airplay on the radio for at least 2 months will lose eligibility. We do got a new track on the playlist, that is spoiled by the below:

106KMEL Presents Hip-Hop Holiday House Of Soul

R&B LEGEND TREY SONGZ RETURNS ON BOSSMAN DLOW’S “YOU SO PRESSURE” COMPLETEING SIR D’S LEGENDS RETURNING TO MUSIC WISHLIST!

Each week, some tracks will stay, some tracks will go. In tribute to BET‘s iconic program, 106 and Park and Power 1075′s old skool Power 9 at 9, we focus on the tracks that’s rising to the top. Keeping track of those songs is key! This week, we got more new heat and lacing you with some Power Summer Classics. The PSC records are records that premiered during a classic Summer on Power 1075. This week, we picked some underrated tracks from the Summer of 2015. Also, TI just dropped yo…

Rhythm And Flow on Netflix

AND WE ARE DROPPING HEAT FROM T.I.’S KILL THE KING ALBUM THROUGHOUT THE PLAYLIST AND THROUGHOUT THE WEEKEND ON POWER 1075! #TINewAndNowWeekend

Lil Wayne #BirthdayBashATL2017

NEXT EVENT: Lil Wayne & 2 Chainz (20 Years of Carter Classics) Thursday, July 23, 2026, at 8:00 PM

The countdown starts right….NOWWWW!!!

Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

10. SHAGGY FT. ROBIN THICKE – LOOKING LOVELY

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Rhythm And Flow on Netflix

#TINEWANDNOWWEEKEND: KILL THE KING – T.I. FT ANDERSON PAAK (PROD BY DR. DRE) – WHERE I’M FROM

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

9. BOSSMAN DLOW FT TREY SONGZ – YOU SO PRESSURE (NEWWWW)

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
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BREAKING THE RULES WITH A POWER SUMMER CLASSIC THE GAME FT. DEJ LOAF – RYDA

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

8. SKILLA BABY FT. CHRIS BROWN, BRYSON TILLER – FACE CARD

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Rhythm And Flow on Netflix

#TINEWANDNOWWEEKEND: KILL THE KING – T.I. FT T-PAIN, JEEZY, 2 CHAINZ – DOPE BOYS ACADEMY 

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NEWWWW HEAT IN THE STREET: FREDO BANG – GATES FLOW 2 (SHE DON’T WANNA)

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

7. THE-DREAM – BRING THAT BODY

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NEWWWW HEAT IN THE STREET: LOE SHIMMY – LITTLE BIRDIE

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

6. JOHNNY VENUS – I WANT YOU BACK

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Rhythm And Flow on Netflix

#TINEWANDNOWWEEKEND: KILL THE KING – T.I. FT THE-DREAM – HOW IT WENT

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BREAKING THE RULES WITH A POWER SUMMER CLASSIC – DR. DRE FT KENDRICK LAMAR, JEREMIH -2 NIGHT

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

5. FATT SMXK – BUTTA B

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BREAKING THE RULES WITH A POWER SUMMER CLASSIC – SNOOP DOGG FT. STEVIE WONDER, PHARRELL WILLIAMS – CALIFORNIA ROLL

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

4. JACQUEES – LICK BACK

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BREAKING THE RULES WITH A 2016 CLASSIC – LIL UZI VERT – MONEY LONGER

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Rhythm And Flow on Netflix

#TINEWANDNOWWEEKEND: KILL THE KING – T.I. FT SUMMER WALKER – AND WON’T

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
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BREAKING THE RULES WITH A POWER SUMMER THROWBACK – FUTURE FT. CHRIS BROWN – PIE

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

3. BABYFXCE E- SHE SO CRAZY

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

2. CHRIS BROWN – 4 EVER (FOREVER REMIX)

Black Music Month - LOGO - HEADER 2022
Collage of four images: 1) A man with tattoos and sunglasses smiling, 2) a blurred blue background, 3) a woman with dark hair and makeup, 4) a woman wearing sunglasses and smiling.

1. MONALEO FT TEEZO TOUCHDOWN – EVERYTHING PINKA

Disagree with the list? Call Sir D on the Power 107 Hotline until 7pm this Sunday at 614-821-1075, leave him a voice note on the Power 1075 app, or tap in with him on IG

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