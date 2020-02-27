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Power Spring Fest ft Lil Baby, NBA Young Boy, Rod Wave and YK Osiris

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Power 107.5/106.3 Springfest
  • Date/time: April 5th
  • Address: Schottenstein Center, 555 Borror Dr, Columbus, OH 43210
  • Web: More Info

 

THE FIRST BIG SHOW OF 2020 IS HERE! SUNDAY, APRIL 5TH AT THE SCHOTTENSTEIN CENTER IT’S POWER SPRING FEST STARRING LIL BABY, NBA YOUNGBOY, ROD WAVE AND YK OSIRIS! GET YOUR POWER SPRING FEST TICKETS RIGHT NOW AT THE SCHOTTENSTEIN CENTER TICKET OFFICE, ALL TICKETMASTER LOCATIONS AND BELOW!

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Source: Buy Tickets / CS

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