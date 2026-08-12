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Celebrity News

Rihanna Takes Her Kids to Visit Her Childhood Home in Barbados

Rihanna shares her Barbados childhood home with her young children.

Published on August 12, 2026
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A person wearing an elaborate, colorful feathered costume with a large headdress and holding a mirror, standing in front of a crowd at what appears to be a carnival or festival.
Source: Rihanna Crop Over / Screenshot courtesy of Instagram @voguemagazine

Rihanna recently pulled up to her hometown of Bridgetown Barbados, stepping away from her global stage to introduce her little ones to the roots that help shaped her. Strolling down Rihanna Avenue, the same Street renamed in her honor… The superstar shared a quiet, grounded moment outside her childhood home, and pointing out where her journey began. She walked through her old neighborhood with her family, and the visit served as a warm reminder that no matter how big her empire grows, Home remains her ultimate anchor.

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