New Era & PlayStation Link For A Fire, First-of-Its-Kind Collection [Photos]

Published on December 29, 2025

New Era Unveils Innaugural Collaboration With PlayStation

Source: New Era / PlayStation

 New Era is linking with PlayStation for the first time and is bringing more than just hats.

To kick off the new year, iconic headwear brand New Era announced its inaugural collaboration with video game royalty, PlayStation. The collection’s sole purpose is to celebrate Sony’s game-changing console through streetstyle fits that any gamer (especially if they rep team blue) should have in their closets.

The collection features an expansive lineup of hats from New Era’s 59FIFTY and 9FIFTY silhouettes, as well as the brand’s 9FORTY and Bucket-01 designs.

New Era x PlayStation

Source: New Era / PlayStation

Each piece features the globally recognizable PlayStation “family” logo and the iconic “△〇×□” on the console’s controller.

New Era x PlayStation

Source: New Era / PlayStation

What truly stands out in the collection is the inclusion of apparel inspired by the same gear you often see e-sports teams rocking.

The New Era x PlayStation drip features oversized track jackets, hoodies, and track packs that make a flawless transition from an intense gaming competition to the streets.

New Era x PlayStation

Source: New Era / PlayStation

The collection also includes other accessories, such as multi-pouches and shoulder bags, as well as heavyweight cotton tees.

You can be rest assured that each piece will have New Era’s guarantee of attention to detail and longevity that the brand has become famous for.

The collection arrives on January 8 via New Era’s website, so mark your calendars because you can bet it will sell out quickly.

See more photos from the collection in the gallery below.

1. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

2. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

3. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

4. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

5. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

6. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

7. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

8. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

9. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

10. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

11. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

12. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

13. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

14. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

15. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

16. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

17. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

18. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

19. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

20. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

21. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

22. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

23. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

24. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

25. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

26. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

27. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

28. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

29. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

30. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

31. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

32. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

33. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

34. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

35. New Era x PlayStation

New Era x PlayStation Source:PlayStation

New Era x PlayStation new era,playstation

