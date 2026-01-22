Listen Live
Columbus News

Columbus Aviator Release Inaugural Football Schedule

Columbus has a new professional football team and they're kicking things off this spring.

Published on January 22, 2026

UFL Press Announcement



Week 1 | March 29 | Columbus Aviators at Orlando Storm | 8 p.m. | ESPN
Week 2 | April 3 | DC Defenders at Columbus Aviators | 8 p.m. | FOX
Week 3 | April 12 | Columbus Aviators at Dallas Renegades | Noon | ABC
Week 4 | April 17 | Dallas Renegades at Columbus Aviators | 8 p.m. | FOX
Week 5 | April 26 | Columbus Aviators at Houston Gamblers | Noon | ABC
Week 6 | May 1 | Houston Gamblers at Columbus Aviators | 8 p.m. | FOX
Week 7 | May 8 | Columbus Aviators at St. Louis Battlehawks | 8 p.m. | FOX
Week 8 | May 17 | Columbus Aviators at Birmingham Stallions | 1 p.m. | FOX
Week 9 | May 23 | Birmingham Stallions at Columbus Aviators | 3 p.m. | ABC
Week 10 | May 31 | Louisville Kings at Columbus Aviators | 6 p.m. | FOX
Playoffs | June 7 | Game #1: TBD vs. TBD | 3 p.m. | ABC
Playoffs | June 7 Game #2: TBD vs. TBD | 6 p.m. | FOX
Title Game | June 13 | TBD vs. TBD | 3 p.m. | ABC
The UFL’s 2026 season will feature 43 games broadcast across FOX, ABC, ESPN, and more, with select games in Spanish on FOX Deportes and ESPN Deportes. The season concludes with the UFL Championship Game on June 13.Source: Jason Mowry/UFL / Getty

