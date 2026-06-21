Sir Da Yung OG Presents the Top 10 Countdown
#WOTSSunday: POWER 107 AND DRIVE: JUNE 2026 WEEK FOUR!
#WOTSunday: POWER 107 AND DRIVE: TOP 10 ONLINE WITH SIR DA YUNG OG
#WordOnTheStreet Sunnnnndaaayyyyyy!!! WE ARE LOCKED INSIDE THE 107 DAYS OF SUMMER (powered by People, Places, and Dreams.) HAPPY FATHERS DAY AND BELATED JUNETEENTH COLUMBUS!!! it’s time for the Power 107 and Drive: Top 10 Online with Power 1075‘s Original YN, The Streetz Nephew, Sir Da Yung OG.
With this countdown, we look at the top 10 most popular new tracks on MyColumbusPower.com. Every track that’s debuted and maintained airplay on the radio for at least 2 months will lose eligibility. Speaking of eligibility…you can get yourself eligible for One Voyage 2026 when you get yourself booked below:
Each week, some tracks will stay, some tracks will go. In tribute to BET‘s iconic program, 106 and Park and Power 1075′s old skool Power 9 at 9, we focus on the tracks that’s rising to the top. Keeping track of those songs is key! This week, we got more new heat and lacing you with some Power Summer Classics. The PSC records are records that premiered during a classic Summer on Power 1075
NEXT EVENT: Lil Wayne & 2 Chainz (20 Years of Carter Classics) Thursday, July 23, 2026, at 8:00 PM
The countdown starts right….NOWWWW!!!
10. MOMO BOYD – OOPS
9. FETTY WAP – RIGHT BACK TO YOU
BREAKING THE RULES WITH A POWER SUMMER CLASSIC – JORDAN SPARKS FT. CHRIS BROWN – NO AIR
8. JOHNNY VENUS – I WANT YOU BACK
NEWWWW HEAT IN THE STREET: FATT SMXK – BUTTA B
7. THE-DREAM – BRING THAT BODY
NEWWWW HEAT IN THE STREET: SHAGGY FT. ROBIN THICKE – LOOKING LOVELY
6. BABYFXCE E- SHE SO CRAZY
NEWWWW HEAT IN THE STREET: SWAE LEE FT. RICH THE KID – DON’T EVEN CALL
BREAKING THE RULES WITH A POWER SUMMER THROWBACK – TYGA – TASTE
5. LATTO FT 21 SAVAGE – HOSTAGE
BREAKING THE RULES WITH A POWER SUMMER CLASSIC – MARIO – CRYING OUT FOR ME
4. JACQUEES – LICK BACK
BREAKING THE RULES WITH A 2016 CLASSIC – WALE – MY PYT
BREAKING THE RULES WITH A POWER SUMMER THROWBACK – DJ KHALED FT VARIOUS ARTIST – YOU STAY
3. MONALEO FT TEEZO TOUCHDOWN – EVERYTHING PINKA
2. TRIM – COCONUT WATER
1. YUNG MIAMI – SPEND DAT
Disagree with the list? Call Sir D on the Power 107 Hotline until 7pm this Sunday at 614-821-1075, leave him a voice note on the Power 1075 app, or tap in with him on IG