Here’s some music for you! Download my “Dime Time Mix” from today featuring NEW MUSIC from Ciara, Rae Sremmurd, K. Michelle and MORE!

Dime Time Mix 1-23-15

#DimeTime Mix

How About Now – Drake Love You – Bando Jones I Bet – Ciara Love Em All – K Michelle We Dem Boyz – Wiz Khalifa Uptown Funk – Mark Ronson f. Bruno Mars Tuesday – iLoveMakonnen Throw Sum Mo – Rae Sremmurd

Enjoy!

XoXo

-DJ Dimepiece “The Mixin’ Vixen”

